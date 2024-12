"Billig-Welpen" kommen vor allem aus Osteuropa. Für die Händler, die die Tiere zum Beispiel im Internet oder über Kleinanzeigen anbieten, zählt allein der Profit.



Damit Sie den illegalen Welpenhandel nicht unbewusst unterstützen, sollten Sie immer beachten: Kaufen Sie niemals ein Tier aus Mitleid und lassen Sie sich nicht auf ein Tier-Schnäppchen ein - egal ob im Internet, per Anzeige oder auf der Straße!



Denn diese Tiere stammen oft aus Massenvermehrungen, bei der die Hündinnen zu Gebärmaschinen degradiert werden.



Zusammen mit den Deckrüden vegetieren sie in fensterlosen Verschlägen vor sich hin, sind häufig krank, werden geschlagen und mit Hormonen vollgepumpt. Gendefekte und Krankheiten geben sie an ihre Welpen weiter.