Hundebesitzer kennen es: "Hunde müssen draußen bleiben." Kein Problem, dann werden die Vierbeiner eben vor dem Supermarkt, Bäcker und Co. angeleint. Wird schon nichts passieren - oder doch?

Fast täglich stellen verzweifelte Hundebesitzer neue Suchmeldungen und Vermisstenanzeigen online, beispielsweise in der Facebookgruppe "Gestohlene Hunde". Besonders beliebt bei den Dieben seien vor allem kleine Hunde wie französische Bulldoggen, Zwergspitze, Malteser, Chihuahuas oder Yorkeshireterrier, so der Tierschutzorganisation "Vier Pfoten". Welpen dieser Rassen kosten oft 2,000 Euro und mehr.



Hinzu kommt, dass die Hunde nicht nur besonders gefragt sind, sie sind auch leichter zu kidnappen. Die kleinen und leichten Hunde können von den Dieben schnell geschnappt und weggetragen werden. Natürlich spielt auch das oft gutmütige Wesen vieler Hunde den Entführern in die Hände: Freundliche und zutrauliche Hunde sind leichte Beute und kommen einfach mit, ohne laut zu bellen oder sich zu wehren.