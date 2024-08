Stimmt, mehr oder weniger. Eine Katze hat wesentlich mehr Stäbchen im Auge als der Mensch, sie ist also auf den Hell-Dunkel-Kontrast spezialisiert. Die Stäbchen sind Sinneszellen in der Netzhaut des Auges und für die Wahrnehmung von Helligkeit zuständig. Katzen benötigen nur etwa ein Sechstel der Lichtmenge des menschlichen Auges, um noch etwas zu sehen.



Außerdem verfügen Katzenaugen über ein weiteres Merkmal, das sie in der Dämmerung besser sehen lässt: das Tapetum lucidum (Deutsch: leuchtender Teppich). Das ist eine Struktur in der Aderhaut des Auges, die einfallendes Licht wie ein Spiegel reflektiert. Das wiederum verstärkt die Erregung der Stäbchen. Trotzdem: Wenn es vollkommen dunkel ist, sind auch Katzenaugen nahezu blind - und müssen sich anders orientieren.