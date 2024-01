Das eisige Winterwetter kann nach Einschätzung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) für Bürger auf vielerlei Weise zur Gefahr werden. "Zugefrorene Seen oder andere gefrorene Gewässer sind beispielsweise sehr gefährlich", warnen die Bevölkerungsschützer.



Es schaue zwar so aus, als könne man einfach über die Eisfläche laufen. "Doch oft kann man nicht sehen, wie dick das Eis ist und es besteht die Gefahr, dass man einbricht und ertrinkt. Erst ab einer Eisschicht von 15 cm sollte man die Eisflächen betreten", so das BBK. Die Gemeinde, in der man wohne, gebe die entsprechende Fläche frei.