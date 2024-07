Bildrechte: picture alliance/dpa | Andrea Warnecke

Sichere Passwörter mit Bedacht wählen

Für Passwörter gilt grundsätzlich: Je länger, desto besser. Nach Angaben der Verbraucherzentrale sollten sie mindestens acht Zeichen lang und dabei möglichst komplex sein. Groß- und Kleinbuchstaben, Sonderzeichen und Ziffern gehören in jedes sichere Passwort. Wie Sie gute Passwörter erstellen, erfahren Sie hier.



Außerdem warnt die Verbraucherzentrale davor, sich Passwörter für Accounts vom Browser merken zu lassen. Darüber hinaus sollte man nie die eigenen Zugangsdaten von einer Website oder sozialen Medien nutzen, um sich bei anderen Websites anzumelden oder ein Konto zu erstellen - so bequem das auch ist.



Verwenden Sie Benutzernamen und Passwörter, die weder Ihren echten Namen noch Ihre E-Mail-Adresse oder Hinweise auf Ihr Geburtsdatum enthalten. Auch sollten die Passwörter nicht in einem Wörterbuch zu finden sein.



Um zu checken, ob die eigenen Daten von Kriminellen ausspioniert wurden, kann beim Hasso-Plattner-Institut ein Test gemacht werden. Einfach hier die E-Mail-Adresse eingeben und prüfen.

Mit Online-Freigaben geizen

Online-Speicher sind praktisch und sicher. Allerdings nur, wenn Sie Ihre Daten nicht für die ganze Welt freigeben. Überlegen Sie genau, wer Zugriff auf welche Daten bekommt. Persönliche Daten wie Geburtsort und -name, Adresse usw. haben in sozialen Netzwerken nichts zu suchen.



Verwenden Sie stets die strengsten Datenschutzeinstellungen und wählen Sie Ihre "Freunde" sorgfältig aus. Auch Quiz-Fragen oder Spiele in Sozialen Medien haben nach Angaben der Verbraucherzentrale meist nur die eine Funktion: nämlich Ihre persönlichen Daten zu erfassen. Auch Apps sollten nur aus App-Stores heruntergeladen werden. E-Mail-Anhänge oder SMS-Links öffnet man nur, wenn man den Absender kennt, Phishing-Mails sollten grundsätzlich ignoriert werden.

Bildrechte: IMAGO/Rolf Poss

Daten auch zu Hause schützen

Selbst in den eigenen vier Wänden ist man vor Datenklau nicht sicher. "PC Welt" empfiehlt deswegen, für ein drahtloses Heimnetzwerk nur Geräte zu verwenden, bei denen man das Kennwort ändern und Sicherheitseinstellungen verwalten kann. Alte Telefone, Laptops und Speichergeräte sollten stets sicher entsorgt werden.



Installieren Sie auf Rechner und Smartphone ein gutes Antiviren-Programm. Damit reduzieren Sie das Risiko, dass Betrüger an Ihre Daten gelangen. Und: Laden Sie regelmäßig Updates für Ihre Geräte und Browser herunter.



Darüber hinaus sollte man auf Empfehlung der Verbraucherzentrale einige nicht-technische Maßnahmen zum Schutz der eigenen Identität treffen: täglich den Briefkasten leeren, auf Direktwerbung verzichten und alle persönlichen Dokumente mithilfe eines Aktenvernichters unkenntlich machen, bevor man sie entsorgt.

Bildrechte: imago/Ikon Images

Privatsphäre in der Öffentlichkeit schützen

Öffentliche WLAN-Netze sollten laut Verbraucherzentrale nur mit Vorsicht genutzt werden. Für Buchungen, Online-Einkäufe und -Banking sind sie nicht geeignet. Verzichten Sie auf die Eingabe jeglicher persönlicher Daten, wenn Sie nicht Ihr privates Netz nutzen können.



Was es sonst zu beachten gibt, wenn man doch über öffentliche WLAN-Hotspots surft, erfahren Sie hier.

Umständlich aber sinnvoll: Multifaktor-Authentifizierung

Viele Anwender scheuen die Multifaktor-Authentifizierung, weil sie ihnen zu umständlich erscheint. Allerdings müssen Sie in der Regel nach Eingabe von Benutzernamen und Passwort lediglich einen Code eingeben, der Ihnen per Mail oder Textnachricht gesendet wird. Eine Mühe, die sich lohnt und sinnvoll ist, so der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit.

Bildrechte: picture alliance/dpa/Fabian Strauch

Von der Verbraucherzentrale gibt es vier allgemeine Tipps, die für mehr Sicherheit im Online-Alltag sorgen:

Nicht auf unbekannte Links und Anhänge in E-Mails oder SMS klicken, um Datenklau zu vermeiden

Beim Online-Shopping und -Banking nie öffentliche WLAN-Netzwerke und stets eine Mehrfaktor-Authentifizierung verwenden

Verschiedene Passwörter für alle Accounts

Software auf Computer und Handy durch Updates aktuell halten

Daten regelmäßig durch Backups auf externen Festplatten oder verschlüsselten Cloudspeichern (Standort Deutschland) sichern

Weitere Tipps zum Thema "Sicher im Internet - Handy, Tablet und Computer schützen" gibt es hier.

