Wer es trotz des anstehenden Schneechaos' nicht vermeiden kann, ins Auto zu steigen, sollte das nur dann tun, wenn das Fahrzeug auch wirklich fit für den Winter ist. Dazu zählen neben einer angemessenen Bereifung und Schneeketten auch Frostschutzmittel in Kühl- und Scheibenwischerwasser, gereinigte Scheiben, gut funktionierende Scheibenwischer, gepflegte Türschlösser und -dichtungen sowie intakte Beleuchtung und Batterie. Eiskratzer, Schneebesen, Enteiserspray, Abdeckfolie für die Windschutzscheibe, Handschuhe, Taschenlampe, eine warme Decke und ggf. eine Thermoskanne mit heißem Tee sollten ebenfalls an Bord sein.

Was bedeutet das aktuelle Schneechaos für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen? Dürfen sie der Arbeit fernbleiben? Nein. Sie müssen pünktlich zur Arbeit erscheinen, denn der "Arbeitnehmer trägt das sogenannte Wegerisiko", sagt Alexander Bredereck, Fachanwalt für Arbeitsrecht gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi gelte grundsätzlich das Prinzip: Keine Arbeit, kein Lohn. Es kann also sein, dass Pendler, die erst später ins Büro kommen, für die Zeit, in der sie nicht da waren, kein Gehalt bekommen. Es gibt also kein "Schneefrei für Arbeitnehmer, stattdessen sollten sie mehr Zeit für den Arbeitsweg einplanen.