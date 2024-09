Das Deutschlandticket soll vom kommenden Jahr an teurer werden. Der Preis für das Ticket steigt am 1. Januar 2025 um 9 Euro - auf dann 58 Euro pro Monat. Der neue Preis wird auch die Basis für vergünstigte Angebote etwa für Studenten-Tickets, Schüler-Tickets oder Sozial- und Job-Tickets sein. Das heißt, auch diese Angebote werden sich ab Januar fast überall ähnlich verteuern. Wie viel teurer die Tickets dann werden, müssen die Bundesländer einzeln festlegen. Die 5 wichtigsten Tipps, Fakten und Fragen zum Deutschland-Ticket:

Viele Zugfahrer merken es deutlich: Es ist voller geworden in der Bahn - besonders auf touristisch beliebten Strecken wie von Berlin in Richtung Ostsee, von München in die Berge oder von Hamburg an die Nordsee.