Bis 2030, so der Plan der Politik, sollen 15 Millionen Elektroautos auf deutschen Straßen unterwegs sein. Was aber passiert mit den Batterien, wenn ihre Kapazitätsgrenze erreicht ist?

Innerhalb der EU ist klar geregelt, was aus Altbatterien wird. Laut Batterierichtlinie 2006 / 66 / EC sind die Hersteller von Batterien (egal welcher) verpflichtet, diese zurückzunehmen - und für alle Kosten des Sammel-, Aufbereitungs- und Recyclingsystems aufzukommen.

Doch mittlerweile gibt es so viele Elektroautos, dass diese Richtlinie erweitert wird . Die Verwertungsquoten für Kobalt, Nickel und Kupfer sollen auf 90 Prozent im Jahr 2025 bzw. 95 Prozent im Jahr 2030 steigen. Derzeit sind es magere 50 Prozent.

Besonders Kobalt, Nickel und Mangan sind wertvolle Rohstoffe. Vor allem, weil sie unter überwiegend menschenunwürdigen Bedingungen in Minen von Hand abgebaut werden.

Derzeit gibt es zwei verschiedene Methoden, die Batterie zu recyceln. Noch ist aufgrund der geringen Stückzahl an Akkus auf dem Markt nicht klar, welches Verfahren sich durchsetzen wird.

Gut zu wissen: Da die Batterien wertvolle Rohstoffe enthalten, können sie einen "Second Life"- Einsatz erleben. Denn obwohl ihre Leistung nicht mehr ausreicht, um ein Auto anzutreiben, sind Lithium-Ionen-Akkus keinesfalls wertlos.

In ihrem "zweiten Leben" dienen sie als Akku im stationären Betrieb, bis sie etwa 30 Prozent Kapazität erreicht haben. Das dauert wiederum 10 - 12 Jahre.

Seit 2017 nutzt das BMW-Werk in Leipzig einen stationären Großspeicher, der aus 700 zusammengeschalteten Akkus besteht. Er speichert den direkt am Werk erzeugten Solar- und Windstrom, der wiederum für die Produktion genutzt wird. Ein ähnlicher Großspeicher steht am Fährterminal im Hamburger Hafen.