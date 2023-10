Bildrechte: imago images / Karina Hessland

Elektromobilität Steckdose, Wallbox, Solarenergie: Das E-Auto zu Hause laden - was ist möglich?

19. Oktober 2023, 16:58 Uhr

E-Autos sind nicht nur klimafreundlich - angesichts steigender Spritpreise können sie auch finanziell lukrativ sein. Einziger Haken: Insbesondere in ländlichen Gebieten kann die Suche nach einer Ladestation durchaus Probleme bereiten. Kann man das Elektromobil einfach an die heimische Steckdose hängen - oder sollte man in eine sogenannte Wallbox investieren? Und wie sieht es mit dem selbsterzeugten Strom aus einer Photovoltaic-Anlage aus?