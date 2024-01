Am 1. Mai 2023 wurde es eingeführt und gilt als Erfolgsmodell. Für 49 Euro pro Monat den Regional- und Nahverkehr in ganz Deutschland nutzen - das lohnt sich für Reisende. Doch lange war unklar, wie es ab 2024 weitergeht. Wochenlang wurde gestritten und sogar vor einem Aus gewarnt.



Doch dann die für viele erlösende Meldung: Das Deutschlandticket wird es auch weiterhin geben - und auch der Preis soll in diesem Jahr nicht erhöht werden. Darauf hat sich die Verkehrsministerkonferenz geeinigt:



"Auch wenn in der Öffentlichkeit über Preiserhöhungen ab Mai diskutiert wird, bleibt der Einführungspreis von 49 Euro für das Gesamtjahr stabil", sagte der Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz, Oliver Krischer.