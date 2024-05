Die App "Clever Tanken" , erhältlich für IOS, Android und Windows-Phone, zeigt ebenfalls die günstigste Tankstelle in der Umgebung an. Nutzer können außerdem einen Alarm aktivieren, der sie bei einem festgelegten Tiefpreis per Nachricht alarmiert. Extra-Tipp: Sowohl die ADAC-Tankstellensuche als auch Tank-Apps helfen vor allem dann, wenn man sie direkt vor der Fahrt zur Tankstelle nutzt, so Herbert W. Rabl im Gespräch mit BRISANT. Denn: Bei längerem Vorlauf möglicherweise schon die nächste Preiserhöhung auf die Kunden ...

Im Ausland zu tanken lohnt sich generell nur für Menschen, die nahe einer Grenze leben. Ansonsten schlagen die hohen Spritkosten für die Anfahrt, Zeitaufwand und Abnutzung des Kfz zu sehr zu Buche. Deutlich günstiger als in Deutschland kann man in Tschechien und Polen tanken. Auch in Österreich kommt man in der Regel etwas günstiger davon.



Der Weg über die Grenze nach Luxemburg könnte sich rentieren. Denn in Luxemburg legt der Staat die Höchstpreise an den Zapfsäulen fest. Tankstellen dürfen sie unter-, aber nicht überschreiten. Aktuell liegen sie unter dem deutschen Durchschnitt.



In die Niederlande sollte man nicht reisen, um günstiger zu tanken. Dort ist der Sprit in der Regel teurer als bei uns.