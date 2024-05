Der Anbau von Speisepilzen zu Hause kann eine lohnende Aufgabe sein, die nicht nur eine Versorgung mit leckeren Pilzen bietet, sondern auch einen Einblick in die Welt der Pilze.



Mit der richtigen Anleitung und ein wenig Geduld lassen sich verschiedenste Pilzsorten direkt in Kisten auf dem Fensterbrett, im Keller, auf dem Balkon oder im Garten anbauen - und zwar ohne viel Aufwand bis in den Herbst hinein. Sie wachsen drinnen und draußen und benötigen nicht viel Platz.