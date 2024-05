Auch wenn die meisten Menschen bereits in Frühlingsstimmung sind, stehen fünf potenzielle Wetter-Vermieser in den Startlöchern. Sie heißen Mamertus, Pankratius, Servatius, Bonifatius und "Kalte Sophie" - besser bekannt als die Eisheiligen. Vom 11. bis 15. Mai sorgen sie jedes Jahr aufs Neue für Angst und Schrecken unter Hobby-Gärtnern. Denn die können es meist kaum erwarten, Terrasse, Balkon und Garten schon bei den ersten Sonnenstrahlen frisch zu begrünen. Das kann sich rächen, wenn die Temperaturen plötzlich wieder in Richtung Gefrierpunkt wandern: Winterharte Frühblüher wie Stiefmütterchen, Ranunkeln, Tulpen oder Primeln halten tiefe Temperaturen kurzfristig gut aus. Anders jedoch sieht es bei mediterranen Blumen, Stecklingen oder vielen Gemüsesorten aus. Um die sollte man sich kümmern.

Wenn Sie bereits Oleander oder Margeriten in Kübeln stehen haben, sollten Sie sie nachts reinholen - sonst droht der Blumen-Tod. Ist das nicht möglich oder stehen die Pflanzen in einem Beet oder Balkonkasten, decken Sie sie mit einem Vlies oder einer speziellen Folie ab. Das gibt es in jedem Gartenmarkt.



Dieser Kälteschutz sollte allerdings nur einige Tage und am besten nur nachts angebracht werden. Denn die Pflanzen brauchen gerade im Frühling viel Licht, um zu wachsen. Außerdem staut sich unter einer Folie schnell Feuchtigkeit. Im schlimmsten Fall züchten Sie Schimmelpilze heran.