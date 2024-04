Eigentlich werden Kichererbsen überwiegend in Südasien und im Mittelmeerraum angebaut. Aber durch den Klimawandel ist nun auch der Anbau in Deutschland vielversprechend. Einige Bauern hierzulande wagen sich schon an das Experiment. Das Ziel: Erfahrungen sammeln und bereit sein, wenn der Klimawandel den Anbau von Weizen und Co. in Deutschland immer schwerer macht.