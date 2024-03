Bei Heizkörpern gilt das Motto: Sie brauchen Luft um sich - aber nicht in sich. Damit Heizkörper energiesparend heizen, sollten sie nicht verdeckt werden. Also kein Sofa direkt an den Heizkörper stellen oder die Vorhänge die Heizung überdecken lassen. Nur so kann der Heizkörper effizient arbeiten - und das spart Heizkosten, nämlich bis zu zwölf Prozent.