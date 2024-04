Wer weiter per Kabel fernsehen möchte, muss also einen Kabelvertrag abschließen. Etwa zehn Euro sollen die Neuverträge pro Monat kosten - je nach Anbieter und gebuchtem Paket. Wichtig deshalb: in Ruhe die Angebote vergleichen und nicht auf Lockangebote reinfallen.



Achten sollte man bei den Verträgen auf zwei Sachen. Erstens auf die Kündigungsfrist (in der Regel gilt: je länger die Laufzeit, desto günstiger der Tarif) - und zweitens auf die Qualität des Signals (manchmal muss man für den HD-Empfang bestimmter Sender noch extra zahlen)