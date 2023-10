Fairtrade bedeutet fairer Handel - und meint in erster Linie eine gerechte(re) Verteilung von Erlösen. Insbesondere in Afrika, Südamerika und Asien verdienen Kleinbauern und Arbeiter so wenig, dass sie kaum davon leben können. Ihre Arbeitsbedingungen sind oftmals menschenunwürdig, Kinder- und Zwangsarbeit gehören zum Alltag.

Mehr als 90 Prozent der Einnahmen aus dem Verkauf der Produkte gehen sonst nämlich an Herstellerfirmen, Großhändler und Supermärkte - und nicht an die Kleinbauern. Ziel von Fairtrade sind deshalb gerechtere Handelsstrukturen und garantierte Mindestpreise, damit benachteiligte Kleinbauern und Arbeiter ihren Lebensunterhalt aus eigener Kraft nachhaltig sichern können.

Grundsätzlich erkennt man, ob ein Produkt fair gehandelt ist, an einem Siegel. Am häufigsten wird in Deutschland das Siegel der Organisation Fairtrade International verwendet. Andere Siegel wie GEPA, Weltladen oder Der grüne Knopf findet man ebenfalls auf den mittlerweile rund 3.000 fair gehandelten Produkten in Deutschland.