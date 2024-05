Ein prasselndes Lagerfeuer im Wald? Keine gute Idee. Offene Feuer sind Gefahrenherde und deshalb verboten. Nur an ausgewiesenen Stellen darf man grillen oder ein Lagerfeuer anzünden.



Wer sich nicht an die Vorschriften hält, muss mit einem saftigen Bußgeld rechnen, das je nach Bundesland unterschiedlich hoch ausfallen kann. Bis zu 5.000 Euro sind zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern drin!

Bildrechte: picture alliance/dpa | Monika Skolimowska