Um selbst ein Video zu erstellen, klickt man zunächst auf das Plus-Symbol in der Mitte der Menü-Leiste - und schon erscheint eine Kamera-Ansicht mit dem runden Auslöser in der Mitte. Über die Menüleiste links neben der Kamera kann man dem Clip einen Filter aufsetzen, die Geschwindigkeit ändern usw. Über das Noten-Symbol kann passende Musik für das Video gesucht werden. Ist man mit seinem Video fertig, tippt man auf "Stop". Dann hat man noch einmal die Möglichkeit es anzuschauen, ggf. zu bearbeiten - und schließlich zu veröffentlichen.

Als sie noch Musical.ly hieß war TikTok für erwachsene User wenig interessant. Wer will schon zappelnde Teenies sehen? Mittlerweile hat sich das Profil der Plattform stark gewandelt. Auch zahlreiche Stars pflegen inzwischen ihren eigenen Account.



Wäre da nur nicht die zahlreiche Kritik, die immer wieder an TikTok geübt wird. Zum einen handelt es sich um eine Plattform aus China. Unterstützt man durch die Nutzung der App indirekt ein autoritäres Regime?



Eines ist auf jeden Fall bewiesen: TikTok zensiert seine Plattform nach ökonomischen Zielen und staatlichen Vorgaben.



Gelöscht werden "missliebige" Inhalte nicht. Allerdings werden sie so belegt, dass sie in den Feeds anderer Nutzer nicht zu finden sind.



Besonders problematisch: Auch behinderte Menschen werden von TikTok "abgestraft". Menschen mit Behinderungen, dicke Menschen und homosexuelle Nutzer landen auf einer Liste "besonderer Nutzer". Ihre Inhalte werden nur sporadisch und gering dosiert angezeigt.



Ob man eine solche Form der Diskriminierung wirklich unterstützen möchte? Das sollte jeder für sich entscheiden.