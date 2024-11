Movember? Sie haben richtig gelesen! Der November, vorne mit "M", ist der Monat, in dem sich alles um Männergesundheit dreht. Denn: Viel zu viele Männer sterben viel zu jung - und das wäre in vielen Fällen vermeidbar.



Zwei Hauptgründe dafür sind männerspezifische Krebsarten wie Prostata- und Hodenkrebs sowie Beeinträchtigungen der psychischen Gesundheit. 73 Prozent aller Suizide werden von Männern begangen.



Um das zu ändern, hat die Wohltätigkeitsorganisation "Movember" seit 2003 mehr als 1.250 Projekte zur Männergesundheit weltweit unterstützt und dafür jährlich Spenden in Höhe mehreren Millionen Euro generiert.