Ab einem Alter von 45 Jahren können Männer einmal pro Jahr die Leistungen des gesetzlichen Früherkennungsprogramms in Anspruch nehmen. Gibt es eine familiäre Vorbelastung, sogar ab dem 40. Lebensjahr. Die Leistung ist kostenlos und umfasst ein Gespräch mit dem Arzt sowie eine Untersuchung der Geschlechtsorgane und der Lymphknoten in der Leiste. Außerdem wird die Prostata vom Enddarm aus abgetastet. Mit dieser digital-rektalen Untersuchung können allerdings nur oberflächlich gelegene und größere Karzinome gefunden werden. Tumore, die ungünstig gelegen oder noch sehr klein sind, bleiben unentdeckt. Deshalb ist der Nutzen dieser Untersuchung begrenzt.

Mithilfe eines Eiweißes, das nur in der Prostata produziert wird, lässt sich das Risiko einer bösartige Prostata-Veränderungen in sehr frühem Stadium erkennen. Dieses prostataspezifische Antigen, kurz PSA, findet sich in geringen Mengen auch im Blut. Je höher der Wert, desto wahrscheinlicher ist das Vorhandensein eines Tumors. Sehr hohe Werte weisen auf eine fortgeschrittene Erkrankung hin.



Doch bevor sich ein Patient für oder gegen einen PSA-Test entscheidet, sollte er sich mit seinem Arzt beraten. Denn das Testergebnis sagt lediglich die Wahrscheinlichkeit für das Vorliegen eines Prostatakarzinoms vorher. Ein normaler PSA-Wert ist kein Garant dafür, dass kein Krebs vorliegt. Umgekehrt bedeutet ein erhöhter PSA-Wert nicht zwangsläufig Prostatakrebs.



Sinnvoll ist ein PSA-Test ab einem Alter von 45 Jahren, bei familiärer Vorbelastung ab 40 Jahren. Wie oft der Test wiederholt werden sollte, richtet sich nach dem Testergebnis.



Die Kosten für den PSA-Test (im Rahmen der Früherkennung) werden von den gesetzlichen Krankenkassen nicht übernommen, er muss privat finanziert werden. Besprechen Sie mit Ihrem Arzt die Vor- und Nachteile des PSA-Tests und treffen Sie in Ruhe Ihre Entscheidung!