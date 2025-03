Das Hormon Östrogen schützt Herz und Knochen, unterstützt den Fettstoffwechsel sowie Haut, Haare und Bindegewebe. Ist es in der Postmenopause kaum noch vorhanden, lohnt es sich, bestimmte Risiken im Blick zu behalten:

Die Zeit so um die 50 sollte eigentlich der Zeitpunkt sein, wo Frauen ganz verschärft darüber nachdenken [...] wie kann ich mich für die nächsten 30, 40 Jahre gut aufstellen? [...] Es ist nie zu spät - nutzen Sie jede Gelegenheit, auch in Bezug auf Ernährung und Sport.

Grundsätzlich gilt: Eine Hormonbehandlung oder eine Hormonersatztherapie sollte immer mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt ausführlich besprochen werden. Bei der Entscheidung stehen die konkreten Beschwerden im Vordergrund, ebenso wichtig sind bestimmte Risiken wie zum Beispiel eine vorherige Brustkrebserkrankung.



Bei schweren Hitzewallungen, aber auch bei Osteoporose wird die Hormonersatztherapie heute häufig empfohlen.

Meist unbedenklich ist die lokale Therapie mit einer östrogenhaltigen Vaginalcreme.



Oft ist in diesem Zusammenhang auch von sogenannten Window of Opportunity die Rede - es bezeichnet den Zeitraum, in dem eine Hormonersatztherapie (HRT) bei Wechseljahresbeschwerden besonders wirksam ist. Meist befindet es sich um die Zeit der letzten Regelblutung. Je später mit einer Hormonersatztherapie begonnen wird, desto weniger effizient kann sie sein.