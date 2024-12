Bei vielen Frauen in und nach den Wechseljahren steigt auch der Blutdruck an - das kann die Gefahr für Herz und Kreislauf stark erhöhen.



Wichtig zu wissen: Bislang wurden für alle Geschlechter Blutdruckwerte von über 140 zu 90mmHg als riskant angesetzt - doch Studien zeigen nun: Bereits bei Blutdruckwerten, die unter 130 liegen, ist das Risiko für Frauen erhöht, einen Schlaganfall oder Herzinfarkt zu erleiden. "Das heißt, dass wir bei den Frauen bei dem Grenzwert nach oben viel strenger sein sollten", sagt Sandra Eifert.



Was hilft? Neben sinkenden Hormonwerten in den Wechseljahren ist auch falsche Ernährung ein Hauptgrund für gefährlichen Bluthochdruck, ebenso mangelnde Bewegung und Übergewicht.

Ideal ist bei Bluthochdruck die sogenannte Mittelmeerküche mit viel Gemüse, Obst und Fisch, außerdem gute Öle.



Ebenso kann man mit Sport und Alltagsbewegung die Werte senken.



Mit einer Hormonersatztherapie in oder nach den Wechseljahren kann der Blutdruck nicht gesenkt, oftmals aber besser eingestellt werden, ergänzt Frau Dr. Schaudig im Podcast "Hormongesteuert".

Hormonersatztherapie Bei der Hormonersatztherapie (HRT oder HET) wird der in den Wechseljahren entstehende Hormonmangel künstlich durch Medikamente ausgeglichen und will gezielt die östrogenmangelbedingten Beschwerden und Erkrankungen der Wechseljahre beseitigen.



Die Behandlung mit Hormonpräparaten ist dazu gedacht, bestimmte Symptome in den Wechseljahren zu lindern, wie zum Beispiel Hitzewallungen, Schlafstörungen oder urologische Beschwerden.

Viele Frauen in den Wechseljahren beobachten eine Gewichtszunahme - insbesondere am Bauch. Tatsächlich: Die Zunahme des Bauchfetts hängt mit dem Östrogenmangel zusammen und auch mit einer möglichen Insulinresistenz. Diese verursacht einen erhöhten Blutzuckerspiegel und kann zu Typ-2-Diabetes führen.



Was viele nicht wissen: Das Fett im Bauchraum, das viszerale Fett, produziert Hormone und Substanzen, die Entzündungen fördern und so das Immunsystem schwächen.

Durch den Mangel an Östrogen vermehrt sich dieses Bauchfett stärker. Der Mangel an Östrogen verschlechtert die Empfindlichkeit der Zellen auf Insulin. Und in dem Moment, wo die Zellen schlechter auf Insulin reagieren, entsteht die Insulinresistenz. Dr. Katrin Schaudig, Präsidentin der Deutschen Menopause Gesellschaft Podcast "Hormongesteuert"

Was hilft? Insulinresistenz-Betroffene können mit Sport und Ernährung ihre Werte verbessern. Pflanzliche Öle, Nüsse und Samen sind als Fettquellen gegenüber tierischen Fetten zu bevorzugen. Eine Ausnahme ist fetter Seefisch wie Lachs, Hering oder Makrele: Die hier enthaltenen Omega-3-Fettsäuren können einer Insulinresistenz aktiv entgegenwirken.



Auch sportliche Betätigung, besonders am Abend, wirkt sich auf die Insulinresistenz aus.



Eine Hormontherapie kann ebenfalls eine Option sein: "Studien sagen durchweg: Frauen, die Hormone nehmen, verbessern ihre Insulinsensitivität, kriegen seltener Diabetes, und zwar 30 bis 50 Prozent seltener", so Dr. Katrin Schaudig im Podcast "Hormongesteuert".

Ihre Blutfettwerte sollten Frauen ab 50 ebenfalls gut im Blick halten, denn auch diese steigen in und nach den Wechseljahren häufig an.



Darüber hinaus gibt es aber noch einen anderen Faktor, der den Fettstoffwechsel beeinflusst: das Lipoprotein a. Ein hoher Lp(a)-Spiegel kann das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen.



Dieser Wert ist zwar vor allem genetisch bedingt, neue Studien haben jedoch ergeben, dass dieser besonders bei Frauen nach der Menopause ansteigen kann - Frauen sollten diesen Wert ab 50 vom Arzt bestimmen lassen.

Arteriosklerose - umgangssprachlich Arterienverkalkung - ist die Hauptursache für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und damit ein wesentlicher Faktor für Herzinfarkte. Auch für die Blutgefäße hat Östrogen einen Schutzeffekt, der dann mit den Wechseljahren wegfällt.



Was hilft? Arteriosklerose ist zwar nicht heilbar, aber eine bewusste Ernährung, Gewichtsabnahme und ausreichend Bewegung können unterstützen.



Aktuell wird eine Hormonersatztherapie zum Schutz vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen laut offizieller Leitlinien nicht empfohlen.



Falls eine Frau in Rücksprache mit ihrem Arzt eine Hormonersatztherapie in Erwägung zieht, sollte frühestmöglich damit begonnen werden: