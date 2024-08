Viele Frauen leiden in den Wechseljahren an Beschwerden wie Schlafstörungen, Hitzewallungen oder Herz-Kreislauf-Problemen. Eine Hormonersatztherapie (auch HET oder HRT) könnte helfen, doch viele Frauen sind skeptisch: Aktuellen Zahlen zufolge nehmen nur 6 Prozent aller Frauen zwischen 45 und 65 Jahren Hormonersatzpräparate ein . Unter den gesundheitlichen und psychischen Problemen des Hormonabfalls leiden allerdings weitaus mehr: "Insgesamt sind etwa 75 Prozent der Frauen im Laufe ihrer Wechseljahre von Beschwerden betroffen", erklärt Prof. Dr. Thomas Römer, Vizepräsident der Deutschen Menopause Gesellschaft (DMG).

Wie lange eine Hormonersatztherapie dauert, ist ganz individuell. Eine allgemeingültige Empfehlung gibt es nicht. Generell gilt: So geringe Dosen wie möglich, so kurz wie möglich. Wichtig ist vor allem, dass man in der Therapie ärztlich begleitet wird.



So sollten Frauen nach spätestens vier Wochen die Verträglichkeit der Ersatzhormone mit dem Arzt bzw. der Ärztin besprechen. Ärztinnen und Ärzte sollten dann auch entscheiden, ob die Therapie über die Wechseljahre hinaus fortgeführt wird.