Seit Februar 2025 ist Nemluvio in Deutschland und Europa zur Behandlung von mittelschwerer bis schwerer Neurodermitis (atopische Dermatitis) und der Hauterkrankung "Prurigo nodularis" zugelassen. Es richtet sich an Patienten, die unter starkem, chronischem Juckreiz und ausgeprägten Hautveränderungen leiden.

Das Medikament, das unter anderem in einer Studie des Universitätsklinikums Münster (UKM) getestet und anschließend von der Europäischen Arzneimittelagentur EMA zugelassen wurde, blockiert Botenstoffe, die bei Juckreiz und Entzündungen der Haut eine entscheidende Rolle spielen.



UKM-Studienleiterin Prof. Sonja Ständer, die an der klinischen Entwicklung des Medikaments beteiligt war, erklärt dazu im Interview mit BRISANT: "Wir haben in Deutschland sehr viele Patienten, die von Neurodermitis betroffen sind, man sagt auch, es ist eine Volkskrankheit - es fängt in der Kindheit an und wir können jetzt Patienten ab dem 12. Lebensjahr mit diesem Medikament behandeln. Wir können sehr vielen eine Hilfe anbieten."