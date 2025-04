Die Hoffnungen sind groß und tatsächlich klingt das, was Zahnmediziner der Uni Philadelphia entwickelt haben, spektakulär: Sie haben einen Kaugummi vorgestellt, der Viren im Speichel binden und so die Infektiosität herabsetzen soll. Die einfache Idee: Je weniger Viren und Krankheitserreger im Speichel sind, desto geringer ist die Chance, dass man andere ansteckt, zum Beispiel, wenn man husten muss. Noch ist das alles nicht ganz ausgereift, aber ein Anfang scheint gemacht.

Die Wirkstoffe in dem Kaugummi werden übrigens aus Pflanzen gewonnen, was die Produktion billiger macht. Die Forscher entdeckten, dass sich vor allem die essbare Helmbohne (manchmal auch Indische Bohne oder Ägyptische Bohne genannt) gut eignet. Die Samen der Pflanze wurden zu Mehl verarbeitet und dieses dann in den Kaugummi gemischt.



Das Ergebnis im Labortest: 95 Prozent weniger Viren im Speichel.