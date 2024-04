Der in Mitteleuropa beheimatete Bakterien-Stamm lebt vorrangig im Feldhasen. Der Erreger kommt aber auch bei Kaninchen, Mäusen, Wühlmäusen, Bibern, Ratten oder Eichhörnchen vor.



Erstmals in diesem Jahr hat das Amt für Verbraucherschutz, Tierschutz und Veterinärwesen der Städteregion Aachen einen Fall der sogenannten Hasenpest in der Region gemeldet. Die meldepflichtige Tierkrankheit kommt in Deutschland eher selten vor.