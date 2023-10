Katrins 20-jährige Tochter Anna ist an einer schweren Depression erkrankt. Schon mit 13 Jahren litt Anna unter psychischen Problemen, unter anderem an einer Essstörung. Sie verletzte sich selbst, konnte das Leben immer schwerer aushalten. Lebensmüde Gedanken bringen Anna in die Psychiatrie, wo ihr bewusst wird, dass sie nicht mehr allein in ihrer eigenen Wohnung leben kann. Mutter und Tochter rücken zusammen.



"Meine Tochter, ihre Depression und ich" ist ein Film, der Mut macht und Einblicke in das Leben mit einem psychisch erkrankten Kind gibt. Die Doku gibt es in der ARD-Mediathek.

Bildrechte: rbb/Andrea Rothenburg