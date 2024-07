Laut Robert Koch-Institut (RKI) zeigen Abwasseruntersuchungen in Deutschland, dass seit April zunehmend Gen-Elemente des Coronavirus im Abwasser der Kläranlagen erfasst werden.



Ende Mai stellte das RKI fest, dass 25 Prozent der Neuinfektionen auf KP.2 zurückzuführen sind - und zwar mit einer schnell steigenden Tendenz. Wie viele Corona-Fälle es in der Bevölkerung wirklich gibt, ist unklar, da nicht mehr oder kaum noch getestet wird.



Ähnlich rasant entwickelt sich die Lage auch in anderen europäischen Ländern. Auf Mallorca steigen die Infektionszahlen derzeit schlagartig an.