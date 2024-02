Weltweit wurden bisher mehr als 13 Milliarden Corona-Impfstoffdosen verabreicht (Stand 27.02.24). So überrascht es kaum, dass bei diesen hohen Zahlen auch einige Nebenwirkungen beobachtet worden sind. Deshalb hat ein Forscherteam in einer groß angelegten Studie die häufigsten Nebenwirkungen der Corona-Impfung ermittelt. Dafür werteten sie Daten von 99.068.901 Geimpften aus acht Ländern aus, Deutschland war allerdings nicht dabei.

In den Untersuchungen fokussierte man sich auf die drei am meisten verwendeten Impfstoffe Pfizer/BioNTech , Moderna und AstraZeneca .

Als Betroffene galten in der Studie alle stationären Krankenhauspatienten und Personen, die sowohl stationär als auch ambulant in der Notaufnahme behandelt wurden. Die Risiken wurden anhand des Verhältnisses zwischen beobachteten und erwarteten Werten (OE-Verhältnis) bewertet. Alles, was über einem Wert von 1,5 lag, stuften die Forscher als potenzielle Sicherheitssignale einer Folgeerkrankung ein.

Die Forschenden kontrollierten, ob in einem Risiko-Intervall von null bis 42 Tage nach einer Corona-Impfung bestimmte "unerwünschte Ereignisse von besonderem Interesse" auftraten. Diese wurden im Jahr 2020 von der Initiative "Safety Platform for Emergency vaccines" formuliert, um die Sicherheit der Impfstoffe zu bewerten. Konkret wurden folgende 13 Symptome untersucht: Neurologische Beschwerden

Nach der ersten Corona-Impfung mit AstraZeneca trat häufig eine zerebrale Venensinusthrombose als Folgeerkrankung auf und stufte sich mit einem Wert von 3,23 als ein prioritäres Sicherheitssignal ein. Das Risiko für eine Thrombozytopenie erhöhte sich nach der Verabreichung der ersten Dosis unabhängig vom Impfstoff, dagegen gab in Hinblick auf eine Immunthrombozytopenie nur bei AstraZeneca und Pfizer/BioNTech Auffälligkeiten. Personen, die sich mit Pfizer/BioNTech impfen ließen, erkrankten öfter an einer Thrombose .

Die Studie zeigt zwar, dass einige Erkrankungen in Verbindung mit Corona-Impfungen gebracht werden können, allerdings sollte man die Untersuchungen in Relation setzen.



Die Werte des Sicherheitssignals berufen sich nur auf einen geringen Anteil der gesamten 99 Millionen Teilnehmer. So merken die Forscher selbst an: "Die in dieser Studie festgestellten Sicherheitssignale sollten im Zusammenhang mit ihrer Seltenheit, ihrem Schweregrad und ihrer klinischen Relevanz bewertet werden." Demnach ist es nur ein Bruchteil, bei dem tatsächlich eine der genannten Folgeerkrankungen nach einer Corona-Impfung eintritt.



Außerdem weisen die Wissenschaftler darauf hin, dass man die Risikowertung der Corona-Impfungen im Vergleich zu dem Risiko nach einer Covid-19-Infektion stellen sollte. "Darüber hinaus sollte bei der allgemeinen Nutzen-Risiko-Bewertung der Impfung das mit der Infektion verbundene Risiko berücksichtigt werden, da in mehreren Studien nachgewiesen wurde, dass das Risiko für die untersuchten Ereignisse, wie das Guillain-Barré-Syndrom, Myokarditis oder Enzephalomyelitis, nach einer SARS-CoV-2-Infektion höher ist als nach einer Impfung."