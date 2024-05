Der britischen Tageszeitung "The Telegraph" zufolge habe das Unternehmen vor wenigen Tagen solche Auskünfte erteilt. Allerdings nicht in Deutschland, sondern vor einem Gericht in London, wo sich Astrazeneca in einer Sammelklage verantworten muss. Laut "Telegraph" habe das Unternehmen eine schädliche, zuvor nicht aufgeführte Nebenwirkung eingestanden.



Die Zeitung zitiert Gerichtsdokumente, in denen es heißen soll, dass durch den Impfstoff Vaxzevria seltene Nebenwirkungen der Blutgerinnung entstehen können. Genauer heißt es, dass der Impfstoff "in sehr seltenen Fällen TTS verursachen" könne. TTS gilt als eine mögliche Komplikation nach einer Corona-Impfung. Sie kann zur Bildung von Blutgerinnseln an Gehirn- oder Bauchgefäßen führen.



Der "Telegraph" schätzt ein, dass das Eingeständnis von Astrazeneca dazu führen könnte, dass neben den Sammelklagen in Großbritannien auch Einzelkläger ihre Schadenersatzforderungen durchsetzen können. In London sollen derzeit 51 Fälle verhandelt werden. Dabei es geht es insgesamt um Zahlungen in dreistelliger Millionen-Höhe.