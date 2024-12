Bei einer Familie im Rheinisch-Bergischen Kreis in Nordrhein-Westfalen ist eine Infektion mit der neuen Mpox-Variante Klade 1b nachgewiesen worden. Eine Förderschule wurde daraufhin vorsorglich geschlossen, die Schülerinnen und Schüler sind nun bis Weihnachten im Distanzunterricht. Obwohl die Ansteckung anders abläuft als bei Corona, halten Experten den Schritt für richtig. Epidemiologe Hajo Zeeb sagte im Interview mit dem WDR , das sei die "richtige Maßnahme", um eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hingegen empfiehlt in einem Schreiben , die Schulen geöffnet zu lassen.

Nach Angaben der WHO ist die Mpox-Variante Klade Ib ansteckender und gefährlicher als frühere Mpox-Varianten. Trotz der neuen Variante geht das RKI aber weiterhin nicht von einem erhöhten Risiko in Deutschland aus.

In Schweden wurde bereits Mitte August eine Infektion mit der gefährlichen Variante des Mpox-Virus nachgewiesen. Es war der erste Fall in Europa und außerhalb Afrikas. Nach dem Bekanntwerden des Falls hieß es, die betroffene Person habe sich zuvor in Afrika aufgehalten.



Am 14. August hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine "gesundheitliche Notlage internationaler Tragweite" wegen Mpox ausgerufen - bereits das zweite Mal nach 2022.