Schon wieder eine Pandemie? Ach nee, danke! Hatten wir gerade erst. War nicht so schön. Dennoch sind einige Virologen gerade in Sorge, dass uns so etwas tatsächlich drohen könnte. Der Grund: Fälle von Vogelgrippe in den USA. Dort ist das Virus H5N1 offenbar von Wildvögeln auf Milchvieh übergesprungen. Spuren des Vogelgrippe-Virus wurden sogar in der Milch entdeckt.