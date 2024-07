Die aktuelle Mitteilung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) klingt nicht gut: "Es ist dringend notwendig, den jüngsten Anstieg der Affenpocken-Fälle in Afrika zu bekämpfen", heißt es dort.



Mpox, wie die Krankheit nun offiziell heißt, wütet wieder in Afrika, vor allem in einer schwer zugänglichen Region der Demokratischen Republik Kongo. Und das Virus ist mutiert! Die Folge: Es tötet vor allem Kinder und auch die Zahl der Fehlgeburten ist in letzter Zeit stark angestiegen.



Die Sorge ist groß, dass sich das aggressive Virus nun auch international verbreitet.

2022 auch Fälle in Europa

Schlagzeilen machte 2022 eine vergleichsweise milde Version von Mpox, die in den USA und in Europa beobachtet wurde - unter anderem in England und Deutschland. Damals wurde sogar ein Gesundheitsnotstand ausgerufen, der mittlerweile aber wieder beendet ist.

Wie gefährlich sind Affenpocken für den Menschen?

Infektionen mit dem Monkeypox-Virus verlaufen meist glimpflich und rufen in der Regel nur milde Symptome hervor. Aber auch schwere Verläufe sind in Einzelfällen möglich. Ansteckend sind nur Erkrankte, die auch Symptome einer Infektion mit dem Virus zeigen - und auch dann nur bei engem Kontakt!



In Afrika führt die in Europa und den USA auftretende westafrikanische Variante des Virus bei etwa einem Prozent der Erkrankten zum Tod. Bei der zentralafrikanischen Variante des Erregers sterben etwa zehn Prozent der Erkrankten.

Mit Affenpocken infiziert? Das sind die Symptome