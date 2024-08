Am 18. März 2024 ist das neue Organspende-Register an den Start gegangen. Dabei handelt es sich um ein zentrales elektronisches Verzeichnis, in dem jeder seine Erklärung für oder gegen eine Organ- und Gewebespende online eintragen kann - freiwillig und kostenlos. Der Eintrag kann jederzeit geändert oder gelöscht werden.



Das Register geht schrittweise in Betrieb. In einer zweiten Stufe, ab Juli 2024, werden alle Entnahmekrankenhäuser an das Organspende-Register angeschlossen. Diese können dann die im Register hinterlegten Erklärungen abrufen.



In einer dritten Stufe, bis spätestens September 2024, kann man auf das Register auch über die Krankenkassen-Apps zugreifen. In der vierten Stufe (1. Januar 2025) werden dann auch Gewebeeinrichtungen in das Register integriert.