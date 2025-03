Manchmal sind es bräunliche Flecken auf dem Auto oder orange-brauner Schnee im Winter, meistens aber merken wir Saharastaub daran, dass die Luft etwas trüber als gewöhnlich ist. Bilder aus südeuropäischen Ländern zeigen immer wieder rotgefärbte Himmel und Landschaften wie vom Mars. Auch in Deutschland wird Saharastaub von Messstationen registriert - in Berlin etwa 5 bis 10 Mal pro Jahr.

Ist von Saharastaub in den Nachrichten die Rede, sorgen sich viele Menschen um ihre Gesundheit. Und so ganz harmlos ist der Staub tatsächlich nicht: "Es ist davon auszugehen, dass Wüstenstaub einen negativen Effekt auf die menschliche Gesundheit hat und die Entstehung von Atemwegserkrankungen sowie deren Verschlechterung begünstigt", schreibt das Umweltbundesamt auf seiner Website .

Wissenschaftlich bewiesen ist, dass feinste mineralische Partikel das Risiko für Entzündnungen in den Lungen erhöhen. Viele Menschen mit Lungen-Vorerkrankungen, wie etwa Asthma, merken deshalb schnell, wenn wieder Saharastaub in der Luft ist. Kurzatmigkeit, Husten und Brustschmerzen sind die Folgen - gerade im Frühjahr, wenn sich die Staubpartikel möglicherweise mit Pollen verbinden.



Asthmatiker sollten an Tagen mit viel Saharastaub besser auf Sport verzichten oder ihn nach drinnen verlagern. Die meisten Allergiker wissen zudem: Öfter duschen als normal hilft.