Wer regelmäßig und viel Zimt in der Küche verwendet, sollte unbedingt darauf achten, im Supermarkt nach der richtigen Sorte zu greifen.



Man unterscheidet hier nämlich zwei Arten von Zimt: Zum einen gibt es Ceylon-Zimt, der von Bäumen aus Sri Lanka stammt und zum anderen gibt es Cassia-Zimt. Diese Bäume werden in China, Vietnam, Indonesien und auf Sumatra angebaut.



Der Unterschied: Ceylon-Zimt duftet stark und süß. Ihm werden überwiegend positive Eigenschaften zugeschrieben, die sich auch positiv auf die Gesundheit auswirken. Cassia-Zimt hingegen hat einen eher kräftigen und scharfen Geruch. Nutzt man ihn in großen Mengen, kann das sogar schädlich für die Gesundheit sein.