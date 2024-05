Das Konzept wurde 1995 durch ein Buch der Ernährungswissenschaftlerinnen Tribole & Resch bekannt. Wer sich intuitiv ernährt, versucht von Verboten abzukommen und stattdessen nach den eigenen Bedürfnissen zu essen.



Das bedeutet zum Beispiel, dass nicht mehr auf bestimmte Tageszeiten geachtet wird. Gegessen wird nur dann, wenn der Magen knurrt - und auch nur so lange, bis ein angenehmes Sättigungsgefühl einsetzt. Selbst, wenn der Teller noch nicht leer ist oder es mehr als eine Portion braucht.



Bei der Auswahl der Lebensmittel gibt es keine Vorgaben. Gegessen werden sollte, was schmeckt und dem Körper und Geist gut tut.



Dann essen, wenn ich Hunger habe und so lange, bis ich satt bin? Für viele gar nicht so einfach! Oft sind wir so sehr an Zeiten, Traditionen und Routinen gewöhnt, dass wir schlichtweg verlernt haben, auf den eigenen Körper zu hören. Die gute Nachricht: Auch Verlerntes kann man sich mit Zeit und Geduld wieder antrainieren.