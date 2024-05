Regelmäßiger Kaffeekonsum in Maßen soll außerdem das Risiko senken, an Diabetes Typ-2 zu erkranken.



Vier bis fünf Tassen am Tag kann man verschiedenen Untersuchungen zufolge problemlos trinken. Sogar eine ganz leichte Abnehmwirkung stellt sich bei vier Tassen am Tag ein. Wunderdinge darf man sich davon aber nicht versprechen.