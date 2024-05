Das Mikrobiom spielt eine wichtige Rolle für die Gesundheit, für Verdauung und die Abwehr von Krankheiten. Gerade in den letzten Jahren gibt es in Studien immer konkretere Nachweise für die Schlüsselrolle, die die Darmflora spielt: So soll ein gesundes Mikrobiom nicht nur die Verdauung und die Immunabwehr unterstützen, sondern auch bei zahlreichen anderen Erkrankungen helfen - sogar bei Depressionen.