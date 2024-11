The Cure sind wieder da und haben neue Musik im Gepäck! Düster und schwermütig meldet sich die Band nach 16 Jahren mit dem neuen Album "Songs Of A Lost World" zurück. Und das mit großem Erfolg! Zum ersten Mal in 50 Jahren Bandgeschichte gelingt es The Cure auf Platz eins der Charts zu landen.



Vor rund 3.000 Fans spielten die Briten bei einem Spezialkonzert in London zum ersten Mal ihre neuen Lieder und ernteten tosenden Beifall. Das Besondere: Menschen aus aller Welt konnten das Konzert auf Youtube live mitverfolgen.



Neben den neuen Songs spielte die Band auch Klassiker wie "Lovesong", "Friday I'm In Love" oder "Just Like Heaven" - Nostalgie pur!