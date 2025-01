Alle drei Damen haben eine tiefe Verbindung zur Schweiz. Michelle Hunziker wuchs in Bern auf und ist eine der bekanntesten internationalen Schweizerinnen. Ebenfalls in der Schweiz, aber diesmal in der Nähe von Zürich aufgewachsen, ist Komikerin Hazel Brugger. Und Sandra Studer stand für die Schweiz sogar schon auf der ESC-Bühne - 1991 in Rom und sicherte dem Land damals den fünften Platz.



Laut Europäischer Rundfunkunion würden alle drei für Werte stehen, die die Schweiz ausmachen: Offenheit, Vielfalt, Mehrsprachigkeit und Zusammengehörigkeitsgefühl.



Schon im Vorfeld hatte Hunziker die Gerüchteküche angekurbelt. Eine Instagram-Story zeigte die Moderatorin im Zug. Dazu schrieb sie: "Ich reise in die Schweiz für?" Das Geheimnis ist nun also gelüftet.

16.01.2025 | Ein Job beim ESC? So geht's

Ausländische Delegationen betreuen, hinter die Kulissen schauen, Stars sehen: Für den Eurovision Song Contest (ESC) in Basel werden Freiwillige gesucht, die den Ablauf der Veranstaltung im Mai unterstützen. 700 Jobs sind insgesamt zu vergeben.



Wer dabei sein will, muss sich auf der Plattform www.swissvolunteers.ch registrieren. Die Bedingung: Bewerber müssen mindestens 18 Jahre alt sein und zwischen dem 1. und dem 20. Mai 2025 an mindestens zehn Tagen zur Verfügung stehen.



Und was gibt es zu tun? Die Volunteers betreuen zum Beispiel die Delegationen, begrüßen Fans und Presse oder unterstützen ESC-Mitarbeiter an Info-Points.

29.11.2024 | Raab-Effekt: So viele Bewerbungen wie zuletzt bei Lenas Sieg

Der Raab-Effekt scheint zu zünden. Beim Vorentscheid für den Eurovision Song Contest (ESC), für den in diesem Jahr Entertainer Stefan Raab zuständig ist, haben sich so viele Musiker und Bands beworben wie seit 2010 nicht mehr. Das teilte der federführende Norddeutsche Rundfunk (NDR) mit.



Für ESC-Fans dürfte das ein gutes Omen sein: 2010 konnte schließlich Lena Meyer-Landrut den Musikwettbewerb gewinnen - auch damals hatte Raab seine Finger im Spiel.

Laut dem NDR wollen insgesamt 3.281 Sängerinnen, Sänger und Bands an dem unter dem Titel "Chefsache ESC 2025 - Wer singt für Deutschland?" stattfindenden Vorentscheid teilnehmen. Darunter seien auch etablierte Künstlerinnen und Künstler "mit beeindruckenden Karrieren" sowie neue Talente. Der älteste Bewerber sei 83 Jahre alt. Rund 20 Prozent aller Bewerbungen kommen von Bands.



Aus den Bewerbungen werden nun 24 Starter herausgefiltert. Diese treten in drei vom Privatsender RTL ausgestrahlten Live-Shows am 14., 15. und 22. Februar gegeneinander an. Der endgültige Teilnehmer für den ESC wird dann am 1. März in der ARD gekürt.



Stefan Raab wird der Jury angehören, die in den drei ersten Shows die Gewinner kürt - im Finale entscheidet dann ausschließlich das Publikum.

29.10.2024 | Stefan Raab sucht den deutschen Teilnehmer

Wenn es um den Eurovision Song Contest (ESC) geht, ist er ein alter Hase: Stefan Raab. Der Moderator und Entertainer ist nach jahrelanger Pause zurück im Showgeschäft und wird für den ESC wieder in die Bresche springen.



Gemeinsam mit ARD und RTL sucht er den neuen Act für den Musikwettbewerb 2025 in Basel. Der 58-Jährige bringt bereits Erfahrung mit, denn mit seinem Namen verbindet man vor allem den Sieg von Lena Meyer-Landrut mit dem Song "Satellite" in Oslo im Jahr 2010.

Mehr als zehn Jahre zuvor war er 1998 bei Guildo Horns Auftritt beteiligt und trat zwei Jahre später sogar selbst beim ESC auf. Zuletzt hat Stefan Raab beim ESC 2012 in Baku mitgewirkt.



Details zum Vorentscheid werden am 31.Oktober im Rahmen einer Pressekonferenz bekannt gegeben.

