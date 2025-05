"Wer hätte je gedacht, dass es eine mutige Idee ist, jemanden zu ehren, der in jedem einzelnen Gerichtssaal, den er je betreten hat, entlastet wurde", sagte Spacey in seiner Dankesrede. Ein Fußtritt gegen das, was man als " Cancel Culture " bezeichnet und ein symbolischer Stinkefinger gegen diejenigen, die Spacey längst abgeschrieben hatten. Doch damit nicht genug.

In seiner Rede sprach Spacey auch über Fälle, in denen Menschen zu Unrecht "gecancelt" worden seien. Etwa der US-amerikanische Drehbuchautor Dalton Trumbo, der in den 40er und 50er-Jahren auf der sogenannten "Hollywood Blacklist" stand, die die Zusammenarbeit mit Künstlern untersagte, denen eine Nähe zum Kommunismus nachgesagt wurde. Offenbar sieht sich Spacey in dieser Linie verfolgter Künstler.