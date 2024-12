Warum schafft es die Deutsche Bahn nicht pünktlich zu sein, obwohl es doch so schön heißt: "pünktlich wie die Eisenbahn"? Dieser und anderen kniffligen Fragen müssen sich die Stars in einer neuen Folge von "Die große Maus-Show" mit Esther Sedlaczek stellen.



Aber ob die Rätsel lösbar sind?! Zumindest sind gestandene Fernseh-Ermittler am Start: das Münster-Tatort-Duo Jan Josef Liefers und Axel Prahl. Sie kommen dem "Team Maus" zu Hilfe, angeführt von Komikerin Annette Frier. Und treten an gegen "Team Elefant" von Musiker Wincent Weiss. Der hat sich auch Verstärkung geholt: Ex-Profi-Tänzerin Motsi Mabuse und Schauspieler und Komiker Michael Kessler.