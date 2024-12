2. Geplant ist eine Staffel pro Buch

Fans des Zauberlehrlings können sich auf eine lange Serie freuen. Eine Staffel soll sich immer mit je einem Buch befassen.



Bei insgesamt sieben Harry Potter-Büchern bedeutet das also sieben Staffeln für die Serie, um "tief in jedes der kultigen Bücher" einzutauchen, so "HBO". Die Laufzeit der Serie soll deshalb auch laut Informationen von "Hollywood Reporter" auf zehn Jahre angelegt sein.

Bildrechte: IMAGO / Cover-Images

3. Neuer Cast für Harry Potter-Serie

Emma Watson, Rubert Grint oder Daniel Radcliffe sind mittlerweile natürlich viel zu alt, um als Besetzung für die Serie in Frage zu kommen. Aus diesem Grund wird schon seit der Verkündung, dass es eine neue Serie geben wird, von Potter-Fans gegrübelt, welche Jungschauspieler in die ikonischen Rollen von Harry, Ron und Hermine schlüpfen werden.



Für die Rolle des Harry Potter ist Schauspieler Toby Woolf im Gespräch. In der Rolle der Hermine Granger sehen die Fans die Schauspielerin Bronte Carmichael. Und für die Rolle des rothaarigen Ron Weasley können sich die Potterheads Schauspieler Joshua Pickering vorstellen. Offizielle Infos zum Cast der Serie gibt es noch nicht, Fans müssen sich noch in Geduld üben.



Was aber bekannt ist: Ein wichtiges Kriterium für den Cast soll mehr Diversität unter den Darstellern sein, denn dieser Punkt wurde bereits bei den Filmen stark bemängelt.

4. Gleiche Schauplätze wie in den Filmen

Ob Gleis 9 3/4, die Winkelgasse oder das berühmte Hogwartsschloss: Die Macher der Serie haben erklärt, dass sich Fans auf dieselben "fantastischen Details, beliebten Figuren und spektakulären Schauplätze" freuen können, die in den Büchern so eindrücklich beschrieben werden.



Dennoch soll Hogwarts "auf eine ganz neue Art und Weise" von den Zuschauern entdeckt werden, so HBO.

Bildrechte: imago/ZUMA Press

5. J.K. Rowling arbeitet mit an der Serie

Harry Potter-Autorin J.K. Rowling ist zwar nicht als treibende kreative Kraft oder Drehbuchautorin bei der Serie dabei. Dennoch ist sie als ausführende Produzentin an Bord. Und genau das hat schon jetzt zu vielen Diskussionen im Internet geführt. Denn die Schriftstellerin steht seit einiger Zeit wegen ihrer transfeindlichen Aussagen in der Kritik.



Aus diesem Grund wurde bereits das Videospiel "Hogwarts Legacy" vor dem Verkauf von vielen Menschen boykottiert. Nichtsdestotrotz kann die Serie nur mit dem Segen von J.K. Rowling produziert werden. Wohl auch deshalb hat sich die Produktionsfirma die Autorin trotz aller Kritik ins Boot geholt.

Bildrechte: imago/PA Images

6. Daniel Radcliffe kehrt nicht nach Hogwarts zurück

Für Daniel Radcliffe ist eine Rückkehr nach Hogwarts eher ausgeschlossen. In einem Interview mit "Entertainment Tonight" erklärte der Schauspieler, dass die Macher der Serie alles "frisch und neu" haben wollen.



Deswegen habe er "das Gefühl, dass es ablenken würde, wenn der alte, ausgemergelte Harry auch noch von der linken Seite der Bühne hereinkäme", so Radcliffe. Hinzu kommt, dass sich sowohl Daniel Radcliffe als auch Emma Watson und Rupert Grint für die trans* Community eingesetzt und sich von den Aussagen von J.K. Rowling distanziert haben.

Bildrechte: imago/Future Image

7. Starttermin der Serie noch nicht klar

Wann genau die neue Harry Potter-Serie zu sehen sein wird, steht noch in den Sternen. Ein offizieller Starttermin wurde noch nicht bekannt gegeben. Allerdings wird frühestens mit einem Serien-Start im Jahr 2025 gerechnet. Wie die Macher der Serie verkünden, befinde man sich noch in der "frühen Planungsphase".



Möglich ist auch, dass die Serie erst im Jahr 2027 Premiere feiert. Immerhin wäre das ein passender Anlass, um das 30. Jubiläum der Erstveröffentlichung des ersten Buches "Harry Potter und der Stein der Weisen" zu begehen.