Im internationalen Vergleich eher auf der Couch

2023 leisteten Erwerbstätige in Deutschland rund 1.036 Arbeitsstunden pro Person. Klingt viel? Ist es aber offenbar nicht. Denn damit landet die Bundesrepublik auf dem drittletzten Platz von insgesamt 27 Industrieländern. Der OECD gehören zwar eigentlich 38 Länder an, in der Studie werden aus unterschiedlichen Gründen jedoch nur 27 aufgeführt.



Noch weniger arbeiten der Studie zufolge nur die Menschen in Frankreich (1.027 Stunden) und Belgien (1.021 Stunden).



Ordentlich geschuftet hingegen wird demnach in Israel (1.312) und Tschechien (1.326). Sportliche 1.402 Stunden, und damit auf Platz 1, haben die Menschen in Neuseeland im Jahr 2023 gearbeitet.



Es wird allerdings auch darauf hingewiesen, dass internationale Vergleiche schwierig sind, da unterschiedliche Länder verschiedene statistische Methoden zur Erhebung der Arbeitszeit verwenden.

Überraschung? Eher nicht.

Das IW veröffentlicht solche Studien regelmäßig. Dabei liegt Deutschland immer wieder auf den hinteren Plätzen. Aber es lässt sich durchaus auch positives ableiten.



Vergleicht man die aktuellen Zahlen mit denen aus dem Vorjahr, ist die durchschnittliche Arbeitszeit der Deutschen sogar um zwei Stunden im Jahr gestiegen.

Bildrechte: IMAGO / Zoonar

Noch besser wird es übrigens im Zehn-Jahres-Vergleich. 2013 arbeiteten wir hierzulande "nur" 1.013 Stunden - 23 Stunden weniger. Das entspricht einem Plus von rund 2,3 Prozent in zehn Jahren. Kein Quantensprung, aber eben auch kein Stillstand.



Ob das gut oder schlecht ist, hängt vom Blickwinkel ab. Natürlich ist eine gute Work-Life-Balance Gold wert. Aber wenn zu viele Stunden fehlen, wird’s irgendwann spürbar - nicht nur im Terminkalender, sondern auch in der Wirtschaft.

Woran liegt es?

Ein Grund für die geringere Arbeitszeit im Vergleich zu anderen Ländern sind hier struktureller Natur. Viele Menschen arbeiten - oft unfreiwillig - in Teilzeit. Besonders Frauen sind davon in Deutschland betroffen, häufig wegen fehlender Kinderbetreuung.



Eine Auswertung des Statistischen Bundesamtes hat ergeben, dass im Jahr 2024 mit 49 Prozent fast jede zweite Frau in Teilzeit gearbeitet hat. Bei den Männern waren es nur zwölf Prozent und damit vier mal weniger als bei den Frauen. Wie das Statistische Bundesamt weiter mitteilte, näherte sich die Erwerbstätigenquote von Frauen und Männer in den vergangenen Jahren aber weiter an.



Gleichzeitig lag die Anzahl der Erwerbstätigen in Deutschland im vergangen Jahr auf einem Rekordhoch von 77 Prozent.

Bildrechte: IMAGO / imagebroker

Ranking der fleißigsten Länder (2023)