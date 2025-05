Bei vielen Frauen sind die Auswirkungen von Wechseljahresbeschwerden auf ihre Arbeit so gravierend, dass sie sich krankschreiben lassen müssen, ihre Stunden reduzieren oder sogar ganz in den Ruhestand gehen. Das zeigen die Ergebnisse einer Studie zu Wechseljahresbeschwerden am Arbeitsplatz. Was können Arbeitgeber und Frauen tun?