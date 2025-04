An vielen deutschen Arbeitsplätzen scheint ein stiller Kampf stattzufinden: Auf der Baustelle, im Büro oder im Laden herrscht ein Tauziehen zwischen der Forderung des Arbeitgebers nach höchster Produktivität und dem Wunsch des Arbeitnehmers, sich während der Arbeitszeit ein Stück Freiheit zu bewahren. Die entscheidenden Fragen in diesem Zusammenhang: Wie weit dürfen Chefs gehen, um ihre Forderungen durchzusetzen? Welche Verbote sind zulässig und welche nicht?

Ein großer Knackpunkt in der Diskussion ist das private Smartphone. Darf die Nutzung für Internet und Social Media am Arbeitsplatz tatsächlich verboten werden? Die Antwort lautet: Ja! Nach Angaben der Rechtsplattform "eRecht24" können Arbeitgeber grundsätzlich anordnen, dass private Handys während der Arbeitszeit in der Tasche oder im Rucksack bleiben müssen. Kleine Einschränkung laut Tagesschau-Podcast "15 Minuten" vom 9. April 2025: Eine solche Anordnung muss klar kommuniziert und gut begründet werden.



Die Rechtsanwältin Marina Csizmadia konkretisiert gegenüber dem ZDF: "Während der Arbeitszeit sind Arbeitnehmer zur Erbringung ihrer Arbeitsleistung verpflichtet." Das kann auch bedeuten, dass der Arbeitgeber vorschreiben kann, dass Handys am Arbeitsplatz nur im lautlosen Modus verwendet werden dürfen, um Ablenkungen zu vermeiden.



Wichtig ist, dass solche Regelungen nur während der Arbeitszeit gelten und nicht in den Pausen. Auch in Notfällen darf das Handy privat genutzt werden. Die wichtigsten Punkte gibt es hier noch einmal vom ARD-Rechtsexperten Frank Bräutigam: