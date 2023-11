Bäume und Wälder sind unverzichtbar für ein gutes Klima, denn sie nehmen das Treibhausgas CO2 auf und setzen Sauerstoff frei. Je mehr Bäume es also gibt, desto mehr CO2 kann also gespeichert werden. Und auch für eine gesunde Artenvielfalt und sauberes Trinkwasser sind intakte Wälder unerlässlich.



Besonders wichtig: Die tropischen Regenwälder. Sie speichern pro Hektar über 700 Tonnen Kohlendioxid. Doch tropische Regenwälder werden immer stärker abgeholzt.



Und auch große Teile der Wälder in Deutschland sind beschädigt. Die Klimakrise verursacht immer häufigere Hitzeperioden, Trockenheit, Unwetter und Waldbrände. In Monokulturen angepflanzte Fichten können sich nicht mehr gegen Schädlinge wie Borkenkäfer wehren. Ist eine schnelle Wiederaufforstung da die Lösung, um den Klimawandel zu bremsen?