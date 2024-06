Die Temperaturen gehen wieder hoch, und im Garten sprießen die Blumen. Der Sommer wird von vielen Menschen heiß ersehnt. Doch wann beginnt er eigentlich genau? Da gibt es zwei Sichtweisen, denn zwischen dem kalendarischen und dem meteorologischen gibt es einen Unterschied.

Meteorologischer Sommerbeginn

In der Meteorologie beginnen die Jahreszeiten immer zum ersten Tag der Monate März (Frühling), Juni (Sommer), September (Herbst) und Dezember (Winter). Mit der Realität habe das jedoch nicht viel zu tun, so Carolin Liefke, stellvertretende Leiterin am Haus der Astronomie in Heidelberg.



"Wann die ersten Frühlingsblumen blühen oder der erste Schnee kommt, wird daran nicht festgemacht." Der Grund für das Festhalten am 1. Tag der entsprechenden Monate: Durch den gleichbleibenden Beginn (...) lassen sich etwa Statistiken einfacher erstellen und Daten besser vergleichen und auswerten.

Bildrechte: IMAGO / Pond5 Images

Kalendarischer Sommeranfang

In der Astronomie sieht das Ganze etwas anders aus. Der kalendarische Sommeranfang richtet sich nach der Erdumlaufbahn um die Sonne. Er geht auf eine astronomische Konstellation zurück: die sogenannte Sommersonnenwende auf der Nordhalbkugel, die den Gipfel der Sonne auf ihrer Jahresbahn um die Erde markiert.



Die Sonne erklimmt diesen Gipfel in diesem Jahr am 20. Juni um 22:51 Uhr. Es ist der längste Tag und die kürzeste Nacht des Jahres.

Sonnenwende auch im Winter